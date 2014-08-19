超模邦辰连续八年雄踞福布斯模特富豪榜榜首

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月18日 - 福布斯网站周一称，巴西超模吉赛尔·邦辰(Gisele Bundchen)连续第八年荣登全球模特富豪榜榜首。去年邦辰的奢侈品合约及其它商业活动收入估计高达4,700万美元。
邦辰现年34岁，是美国NFL新英格兰爱国者队四分卫汤姆·布拉迪(Tom Brady)的妻子。29岁的荷兰模特杜晨·科洛斯(Doutzen Kroes)收入为税前800万美元，33岁的巴西模特阿德瑞娜·利玛(Adriana Lima)与科洛斯收入相当。
“这位巴西偶像去年入账（税前）4,700万美元，”福布斯网站称，邦辰比其丈夫收入高出1,600万美元。
邦辰是时尚品牌H&M 、香奈儿(Chanel)和设计品牌卡罗琳娜·海莱娜(Carolina Herrera)及其它品牌的签约模特。邦辰还为自有内衣和鞋子品牌做设计并代言。
福布斯网站称：“邦辰有270万Instagram 粉丝，自2001年起她的模特生涯的总收入已达3.86亿美元。”
福布斯统计了模特们2013年6月至2014年6月的收入，统计项目有化妆品、品牌代言、广告及香氛代言。
40岁的英国模特凯特·摩丝(Kate Moss)是奢侈珠宝品牌大卫·雅曼(David Yurman)的代言模特，也以700万美元的收入上榜。22岁的美国模特、《体育画报》(Sports Illustrated)封面女郎凯特·阿普顿(Kate Upton)新晋上榜就排名第五。
该榜单中21位模特的总收入为1.42亿美元，其他新晋上榜者包括22岁的英国模特卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)及22岁的美国模特卡莉·克劳斯(Karlie Kloss)。
完整榜单请点击：www.forbes.com/pictures/emjl45jlde/the-worlds-highest-paid-models (完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)