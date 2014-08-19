超模邦辰连续八年雄踞福布斯模特富豪榜榜首

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月18日 - 福布斯网站周一称，巴西超模吉赛尔·邦辰(Gisele Bundchen)连续第八年荣登全球模特富豪榜榜首。去年邦辰的奢侈品合约及其它商业活动收入估计高达4,700万美元。

邦辰现年34岁，是美国NFL新英格兰爱国者队四分卫汤姆·布拉迪(Tom Brady)的妻子。29岁的荷兰模特杜晨·科洛斯(Doutzen Kroes)收入为税前800万美元，33岁的巴西模特阿德瑞娜·利玛(Adriana Lima)与科洛斯收入相当。

“这位巴西偶像去年入账（税前）4,700万美元，”福布斯网站称，邦辰比其丈夫收入高出1,600万美元。

邦辰是时尚品牌H&M 、香奈儿(Chanel)和设计品牌卡罗琳娜·海莱娜(Carolina Herrera)及其它品牌的签约模特。邦辰还为自有内衣和鞋子品牌做设计并代言。

福布斯网站称：“邦辰有270万Instagram 粉丝，自2001年起她的模特生涯的总收入已达3.86亿美元。”

福布斯统计了模特们2013年6月至2014年6月的收入，统计项目有化妆品、品牌代言、广告及香氛代言。

40岁的英国模特凯特·摩丝(Kate Moss)是奢侈珠宝品牌大卫·雅曼(David Yurman)的代言模特，也以700万美元的收入上榜。22岁的美国模特、《体育画报》(Sports Illustrated)封面女郎凯特·阿普顿(Kate Upton)新晋上榜就排名第五。

该榜单中21位模特的总收入为1.42亿美元，其他新晋上榜者包括22岁的英国模特卡拉·迪瓦伊(Cara Delevingne)及22岁的美国模特卡莉·克劳斯(Karlie Kloss)。

完整榜单请点击：www.forbes.com/pictures/emjl45jlde/the-worlds-highest-paid-models (完)