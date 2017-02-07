现代牧业预计去年净亏损最少6亿元人民币 受累原奶价下跌

路透香港2月7日 - 中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业(2319.HK)旗下现代牧业(1117.HK)称，预计去年度净亏损不少于6亿元人民币，受累于原奶价下跌等因素。

据周一晚间公告，现代牧业截至2016年12月底止年度净亏损不少于6亿元，惟按上半年净亏损5.66亿元计，下半年的亏损大幅收窄；而其2015年度净利为3.21亿元。

该公司表示，去年录得亏损主要原因是，受进口大包粉和复原乳的冲击，公司于上半年以市价出售全部库存奶粉而导致亏损；此外，期内加大了市场和销售费用投放力度，以及因原料奶售价下跌及控制奶牛数量而带来的公平值变动亏损增加。

上月初蒙牛乳业宣布以代价约18.73亿港元收购由美国私募基金公司KKR(KKR.N)和鼎晖投资持有的9.65亿股现代牧业股份，因而须向现代牧业其余股东提出全面收购。据联交所资料，现时蒙牛乳业持有现代牧业约44%的股份。

现代牧业周二盘初股价跌1.02%，报1.95港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)