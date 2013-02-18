现代礼仪：应聘者面试时可问的10个问题

（Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透华盛顿1月28日 - 首先，我们来谈谈招聘面试时忌讳问的问题。应试者若问像“贵公司是做什么的？”这样的问题，则是最大失礼之处。如果对所应聘公司的情况未事先进行调查研究，那你就不值得得到面试的机会。

但假设应聘者做了充分的准备，那最好的办法就是将面试当成第一次约会。虽然面试是在职业场合下进行，并且结果也很不一样，但目的都是相同的。双方已交换了信息，因为你们认为双方或许会合适，接下来你们想确定是否愿意进一步交流。

与成功的首次约会一样，双方要很好地把握问与答的问题。一方不应当主导面试并提问所有的问题。虽然雇主会问到应试者的工作经历和职业目标，应试者也应问一些有助了解为什么要在该公司工作等方面的问题。

而且，提问是一种展示应试者理解所应聘公司的目标和挑战的有效方式，还能凸显应试者的学历水平和职业道德，最重要的是能给人留下深刻印象，有助于应试者提高得到该职位的机会。

以下是应试者可提问的10个问题，这些问题不仅有助于应试者更好地了解所应聘的公司，还能让应试者留下一个好印象。

1. 我很有团队精神，请问贵公司鼓励团队合作的方式有哪些？

2. 长期的工作满意度对我而言很重要，请问贵公司在可能的情况下会否注重从内部培养人才？

3. 我很喜欢贵公司的使命和价值观，请问这些是如何体现在日常工作中的？您能否说一些具体例子帮助我了解贵公司的企业文化呢？

4. 如果您的子女或朋友正在找工作，您会推荐他们来贵公司工作吗？您为什么会这么做呢？

5. 从公众和雇员角度看，您觉得贵公司与竞争对手的区别在哪里？

6. （如果面对的可能是未来的直接领导）您经常与贵公司高层交流吗？您和他们交流时，他们通常会问您什么问题？他们会征求您的意见吗？

7. 贵公司如何展示对员工的自豪感？请您解释一下公司这样做想要获得什么？

8. 对于我所应聘的工作岗位，贵公司会不会出钱提供持续的学习机会？如果我接受这样的学习机会，需要承担哪些义务呢？

9. 从个人和职业成长角度看，贵公司对该职位的受雇者有何期许？

10. 贵公司是否有涵盖职业操守和工作着装的行为守则？

以上这些问题并非适用所有的招聘面试，选择对您的事业和个人目标最有用的问题，对于特感兴趣的领域要大胆提问，比如，若您考虑生孩子，您或许想知道该公司对平衡工作与生活的态度。

面试前准备一个考虑周全的问题列表，是提升信心和留下深刻印象的有效方式之一。而且，这还有助应聘者更深入地了解所应聘的公司，以及是否适合自己。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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