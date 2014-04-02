香港《明报》：引入现代社会管理 ＂PX 焦虑＂

（4月2日社评）

茂名市计划兴建化工原料PX（对二甲苯）的工厂，民衆担心环境污染而反对，游行示威期间与警方冲突，演变成骚乱。近年在各地触礁的PX项目，揭示地方政府推行这类具争议化工项目，仍然倾向由上而下、凭长官意志操作，无视民衆对环境评估、设施安全和监督管理的不信任。

内地民衆的反对取态，除了对PX认知不足，主要是对当局的不信任。在外国，兴建这类化工设施，做足环境评估，相关资料公开，透明度高，充分谘询居民，使民衆成为项目的一部分；这类化工企业，平日经常与周遭居民的联系沟通，包括定期邀请居民参观厂房，了解相关生产与运作。这种长期累积起来的了解和信任，是外国民衆以理性和科学为本，应对化工企业的基础。

反观内地，厦门反对PX设施7年后的今日，茂名当局的处理，没有汲取教训，并未从民衆的角度推动PX项目。茂名当局以密集、宣传、引导方式，强力操作，制造项目已经定案的假象；另外，则从维稳出发，打压反对意见。

从茂名骚乱事件，再一次说明关于PX项目，若内地当局仍然抱持＂民可使由之，不可使知之＂手法处理，不肯引入现代社会的民衆参与做法，＂PX焦虑＂不可能消除。

茂名当局应该重新制订策略，包括增加PX项目透明度，让民衆有足够时间表达意见，提出疑问，官方要耐心解释；另外，还要举行公听会，由项目负责人、专家学者与真正民衆代表同台交流，然后才权衡决定，或是接受民间意见，调整方案，达至理性决定。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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