美国6月零售销售温和增长 显示消费者支出放缓

6月25日在加州拍到的商场内的男装领带。 REUTERS/Mario Anzuoni

* 6月零售销售较前月增加0.4%

* 6月扣除汽车的零售销售较前月持平，核心销售增加0.1%

* 报告显示消费者支出放缓

* 5月企业库存较前月增长0.1%

* 纽约联邦储备银行7月制造业指数上升

路透华盛顿7月15日 - 美国6月零售销售增幅逊于预期，这是经济增速放缓的最新信号，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑缩减货币刺激规模之际，提醒其慎重行事。

然而，周一公布的另一份报告显示，美国纽约联邦储备银行7月制造业活动加快增长，进一步增强了经济成长可能很快提速的分析师观点。

目前许多分析师认为，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率将不会超过1%，但就业增长一直表现稳健。而且华尔街仍旧预计，美联储不久将缩减每月850亿美元的购债计划。

“零售销售报告令人失望，凸显出上半年以疲弱结尾，”道明证券(TD Securities)高级分析师Millan Mulraine表示，“然而，对美联储来说，要紧的不是第二季经济表现疲弱，而是未来几个月支出是否将重新加速增长，或仍停滞不前。”

6月零售销售增长0.4%，受助于汽车需求和汽油价格上涨。不过建筑材料销售降幅创一年来最大，是房市一个潜在的令人担忧的迹象。

家庭在电子产品上的支出亦减少，且削减了外出就餐和酒吧消费。

路透调查预估6月零售销售增长0.8%。5月零售销售为增长0.5%。

不计汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售增长0.1%，5月为增0.2%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分的关联最为密切。

这表明消费者支出可能自第一季2.6%的年增速大幅放缓。

高盛将第二季GDP增幅预估下调0.3个百分点至1.0%。巴克莱亦将其成长预估自0.6%下调至0.5%。

美股小幅上涨，花旗集团(C.N)业绩好于预期提供支撑。美国公债价格走高，美元指数亦上扬。

**曙光乍现**

经济增长放缓主要集中在消费者支出、贸易、库存和制造业方面。

商务部公布的另一份报告显示，企业谨慎管理库存，在市场需求低迷之际，避免库存积压。

美国5月企业库存较前月增长0.1%，4月经修正后为增长0.2%，暗示第二季库存对GDP的贡献将小于第一季，第一季补充库存为GDP增长贡献了逾0.5个百分点。

但制造业方面出现一些有希望的迹象。

美国纽约联邦储备银行公布,7月制造业指数从6月的7.84升至9.46。如果数据高于零，暗示该地区制造业正在扩张。

该数据的新订单分项指数反弹至正值区域，两项就业指标亦好转。

分析师谨慎乐观地认为，由于就业稳步改善并开始带动一些收入增长，消费者支出的放缓不会延续到第三季。

“你看收入和消费者信心等前瞻性指标，它们都预示着下半年的消费者支出前景将回升，”RBC Capital Markets驻纽约的资深美国分析师Jacob Oubina称。

6月汽车销售增长1.8%，前月为增长1.4%。除汽车外的6月零售销售持平，5月为上升0.3%。

建材和园艺设备销售下滑2.2%，为去年5月以来最疲弱状况。

“这可能是最近抵押贷款利率上涨的后果，但我们必须等更多楼市数据出炉才能确认这个结论，”Nomura Securities International驻纽约的首席分析师Lewis Alexander表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。