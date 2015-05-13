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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 13日 星期三 09:08 BJT

莫迪即将访华 高铁项目成焦点

在印度总理莫迪本周将出访中国之前，中国一直在敦促印度加快推进新德里至金奈的高铁项目，两国都认为经济合作重于地区竞争。官员称，中国正在对这一价值360亿美元的高铁项目进行可行性研究，并已要求开始建设涵盖部分路段的试验性项目。官员称，中印两国领导人会晤更可能在经济方面取得进展。路透

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