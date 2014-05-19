印度人民党领袖莫迪大选完胜 开辟政坛新时代

路透新德里5月17日 - 成百上千的印度民众周六挤在新德里的街道上，迎接莫迪(NarendraModi)胜利进军首都。此前莫迪以30年来最大的一场选举胜利，击败执政的国大党，结束了尼赫鲁-甘地王朝。

莫迪将身子探出汽车，向欢呼的支持者挥舞着胜利的手势，乘车从机场前往位于市中心的人民党总部。

三次担任古吉拉特邦首席部长的莫迪一直被排除在中央政府权力核心之外。作为低种姓家族路边茶贩的儿子，他的掌权标志着，由印度独立英雄、首任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁的后人主导政坛的时代结束了。

莫迪所在的人民党赢得的议会席位数目是国大党的六倍以上，在印度由联合政府执政25年后，首次出现了一个议会多数政府。

周六早晨几乎所有543个席位的选举结果公布后，莫迪的人民党看来将获得282个席位，比执政所需的多数席位还多10个。加上盟友获得的席位，莫迪的联盟共计获得约337席--是1984年英迪拉甘地遇刺后其子拉吉夫甘地上台以来结果最为分明的一场选举。

莫迪赢得一边倒的胜利，可以为他提供足够空间，推进现任总理辛格在23年前开始而最近几年陷入停滞的改革。

美国政府向莫迪表示祝贺，并称将发给他前往美国的签证。2005年美国曾拒绝发给他签证，因三年前古吉拉特邦发生宗教暴乱，当时莫迪任该邦的首席部长。

押注莫迪获胜，外资已经在过去六个月中向印度股市和债市投入逾160亿美元，目前持有孟买交易所上市股票逾22%的市值，摩根士丹利估计这差不多是2,800亿美元。

但由于印度经济落入1980年代以来最严重的低迷期，同时亦面对高通胀问题，要想实现数以百万计印度人的希望，迅速把印度推到全球经济强国的位置，恐怕并非易事。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。