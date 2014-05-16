以莫迪为首的联盟将以压倒性优势赢得印度大选--初步统计结果

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透新德里5月16日 -周五公布的大选初步结果显示，人民党候选人莫迪及其政党在大选中的领先程度堪称30年来之最，莫迪将成为新任总理。
人民党为首的政党联盟总计赢得了325个议会席位，远高于法定要求的272个多数席位。仅人民党自己就赢得了273个席位。
由甘地家族的国大党领导的团结进步联盟(United ProgressiveAlliance)仅赢得67个席位，为有史以来最糟糕的记录。过去10年，国大党一直是印度的执政党。
莫迪承诺将启动陷入停顿的电力、公路和铁路项目投资以振兴经济。印度经济增长率已下滑至不到5%的低位。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)