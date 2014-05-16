以莫迪为首的联盟将以压倒性优势赢得印度大选--初步统计结果

路透新德里5月16日 -周五公布的大选初步结果显示，人民党候选人莫迪及其政党在大选中的领先程度堪称30年来之最，莫迪将成为新任总理。

人民党为首的政党联盟总计赢得了325个议会席位，远高于法定要求的272个多数席位。仅人民党自己就赢得了273个席位。

由甘地家族的国大党领导的团结进步联盟(United ProgressiveAlliance)仅赢得67个席位，为有史以来最糟糕的记录。过去10年，国大党一直是印度的执政党。

莫迪承诺将启动陷入停顿的电力、公路和铁路项目投资以振兴经济。印度经济增长率已下滑至不到5%的低位。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。