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路透中文国际短讯 | 2014年 9月 17日 星期三 17:13 BJT

莫迪家乡做万全准备迎接习近平到访

印度艾哈迈达巴德市的供电系统被要求避免任何断电情况，官员们也被告知要擦亮皮鞋并把衬衫掖进去：要做到万无一失，以迎接中国国家主席习近平本周的到访。印度新总理莫迪决心同中国建立更密切的关系，习近平也承诺将向印度铁路、工业园区及公路项目进行大规模投资。路透
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