莫迪将出访印度洋岛国 抗衡中国影响力

印度总理莫迪访问斯里兰卡、马尔代夫、毛里求斯和塞舌尔期间，将承诺向这些岛国提供广泛的军事和民用援助，旨在从中国手中夺回一些影响力。数十年来，历届印度政府对这些岛国重视不足，莫迪将是28年里首位出访斯里兰卡的印度总理。莫迪将于3月10日启程，斯里兰卡将是他此行首要目标。路透