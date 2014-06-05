印总理莫迪9月访美 将与奥巴马会面--报纸

路透新德里6月5日 - 两家印度报纸周四报导称，印度新总理莫迪将于9月访问美国，与美国总统奥巴马会面。

这或许标志着美国与莫迪关系的新开端，美国政府在2005年曾以人权问题为由，拒绝向莫迪发放签证。

据《印度时报》（Times of India）和《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报导，莫迪已接受奥巴马在华盛顿举行双边会谈的邀请。

暂时未能联系到印度政府和美国使馆置评。

两国均希望加强安全和经济联系，奥巴马政府已设定将年度双边贸易提高至5,000亿美元的目标。

莫迪访美日程尚未最后敲定，但两国领导人会晤的安排，超出了外界此前预期。外界原先预计莫迪与奥巴马将在纽约联合国大会间隙会面。

美国驻印度大使今年早些时候与莫迪会面，当时民调显示莫迪领导的印度人民党料将在选举中胜出。美国官员曾表示，若莫迪在选举中胜出，很可能向他发放签证并邀请其访问。

莫迪希望印度经济以审慎方式对外资开放，以刺激经济并创造就业。

印度政府可能最早下月宣布，将允许外国网上零售商在印度销售自己的产品，这对亚马逊（Amazon）等零售商意味着巨大商机。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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