印总理莫迪9月访美 将与奥巴马会面--报纸

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透新德里6月5日 - 两家印度报纸周四报导称，印度新总理莫迪将于9月访问美国，与美国总统奥巴马会面。
这或许标志着美国与莫迪关系的新开端，美国政府在2005年曾以人权问题为由，拒绝向莫迪发放签证。
据《印度时报》（Times of India）和《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报导，莫迪已接受奥巴马在华盛顿举行双边会谈的邀请。
暂时未能联系到印度政府和美国使馆置评。
两国均希望加强安全和经济联系，奥巴马政府已设定将年度双边贸易提高至5,000亿美元的目标。
莫迪访美日程尚未最后敲定，但两国领导人会晤的安排，超出了外界此前预期。外界原先预计莫迪与奥巴马将在纽约联合国大会间隙会面。
美国驻印度大使今年早些时候与莫迪会面，当时民调显示莫迪领导的印度人民党料将在选举中胜出。美国官员曾表示，若莫迪在选举中胜出，很可能向他发放签证并邀请其访问。
莫迪希望印度经济以审慎方式对外资开放，以刺激经济并创造就业。
印度政府可能最早下月宣布，将允许外国网上零售商在印度销售自己的产品，这对亚马逊（Amazon）等零售商意味着巨大商机。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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