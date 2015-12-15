印度德里首席部长称自己的办公室遭突击检查 称总理莫迪“变态”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里12月15日 - 印度德里首席部长科基瓦尔（Arvind Kejriwal）称，联邦调查人员根据总理莫迪的指令周二突击检查了他的办公室。
印度中央调查局（Central Bureau of Investigations，CBI）高级官员匿名称，CBI并没有突击检查科基瓦尔的办公室。该官员拒绝透露姓名，因为他没被授权接受媒体采访。
这位官员指出，CBI调查员搜查的是德里政府首席秘书Rajendra Kumar的办公室。Kumar正在接受腐败调查，他的办公室与科基瓦尔的办公室很近。
“莫迪是个懦夫和变态，”科基瓦尔在他的Twitter页面称。“莫迪无法在政治上对付我，于是采取这样的懦弱行为。”
联邦政府否认科基瓦尔的指责，称没有干预警方的调查。
印度议会事务部部长Venkaiah Naidu对记者们称，CBI是独立的机构，并不听命于政府。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。