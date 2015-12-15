印度德里首席部长称自己的办公室遭突击检查 称总理莫迪“变态”

路透新德里12月15日 - 印度德里首席部长科基瓦尔（Arvind Kejriwal）称，联邦调查人员根据总理莫迪的指令周二突击检查了他的办公室。

印度中央调查局（Central Bureau of Investigations，CBI）高级官员匿名称，CBI并没有突击检查科基瓦尔的办公室。该官员拒绝透露姓名，因为他没被授权接受媒体采访。

这位官员指出，CBI调查员搜查的是德里政府首席秘书Rajendra Kumar的办公室。Kumar正在接受腐败调查，他的办公室与科基瓦尔的办公室很近。

“莫迪是个懦夫和变态，”科基瓦尔在他的Twitter页面称。“莫迪无法在政治上对付我，于是采取这样的懦弱行为。”

联邦政府否认科基瓦尔的指责，称没有干预警方的调查。

印度议会事务部部长Venkaiah Naidu对记者们称，CBI是独立的机构，并不听命于政府。（完）