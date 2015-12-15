印度德里首席部长称自己的办公室遭突击检查 称总理莫迪“变态”

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月15日 - 印度德里首席部长科基瓦尔（Arvind Kejriwal）称，联邦调查人员根据总理莫迪的指令周二突击检查了他的办公室。
印度中央调查局（Central Bureau of Investigations，CBI）高级官员匿名称，CBI并没有突击检查科基瓦尔的办公室。该官员拒绝透露姓名，因为他没被授权接受媒体采访。
这位官员指出，CBI调查员搜查的是德里政府首席秘书Rajendra Kumar的办公室。Kumar正在接受腐败调查，他的办公室与科基瓦尔的办公室很近。
“莫迪是个懦夫和变态，”科基瓦尔在他的Twitter页面称。“莫迪无法在政治上对付我，于是采取这样的懦弱行为。”
联邦政府否认科基瓦尔的指责，称没有干预警方的调查。
印度议会事务部部长Venkaiah Naidu对记者们称，CBI是独立的机构，并不听命于政府。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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