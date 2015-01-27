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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 27日 星期二 14:35 BJT

印度总理莫迪衣服上缝名字 被批自恋

印度总理莫迪周末与美国总统奥巴马夫妇会面时，风头丝毫不让美国第一夫人米歇尔，他身穿暗色细条纹套装，但通过特写镜头看其实并非条纹，缝着的是莫迪的名字。莫迪Twitter账户的许多粉丝对他这身行头大加赞赏，但反对者则抓住机会对他大加抨击，称其“自恋程度无与伦比”。路透
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