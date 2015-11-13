莫迪访英 印度与英国签署逾90亿英镑协议

印度总理莫迪访英期间，印度和英国签署了逾90亿英镑的商业协议。莫迪受到英国首相卡梅伦热烈欢迎。卡梅伦一直试图增强与印度的关系，在印度经济迅猛增长之际发掘商业机遇。莫迪则寻求巩固在世界舞台的地位，之前莫迪领导的人民党在比哈尔邦议会选举中惨败。莫迪在伦敦市政厅发表演讲，呼吁英国商界前往更透明的印度进行投资。路透