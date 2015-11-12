印度总理莫迪访问英国 期待签署贸易协议并巩固地位

印度总理莫迪周四开始访问英国，他期待此访能达成大规模贸易协议，并提升自己的权威。此前，印度执政党在比哈尔邦选举中落败。这是2006年以来印度总理首次访问英国，莫迪料将获得隆重欢迎，他的盟友期待这将重新树立他的权威和在世界舞台上的地位。莫迪周四将与英国首相卡梅伦会面，双方将举行联合新闻发布会。路透