中国外交部称印度总理莫迪下周将访华

路透北京5月5日 - 中国外交部周二称，印度总理莫迪下周将访问中国。这将是莫迪担任印度总理以来首次访华。

中国外交部的简短声明称，莫迪将于5月14-16日访华。

中国和印度的经济联系正在增多，且两国间的历史渊源深远，但双方近年来相互猜忌，亦尚未找到解决边境争端的方法。

莫迪一直渴望解决边境争端，因争端令中印迅速加深的经济关系蒙阴。

但是，这个问题大体上可追溯到英国有关西藏的殖民决定，对此并没有一个简单的解决方案。

中国称喜马拉雅山东部逾9万平方公里（3.5万平方英里）的土地为中国领土，称为藏南地区，印度则将这里大部分地区视为归属阿鲁纳恰尔邦。

印度称，中国占领了印度位于阿克赛钦高原3.8万平方公里（1.46万平方英里）的领土。

去年9月，在中国国家主席习近平到访印度并与莫迪举行首次首脑会晤时，中印两国军队在喜马拉雅山西部的拉达克地区曾发生对峙。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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