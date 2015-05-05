中国外交部称印度总理莫迪下周将访华

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月5日 - 中国外交部周二称，印度总理莫迪下周将访问中国。这将是莫迪担任印度总理以来首次访华。
中国外交部的简短声明称，莫迪将于5月14-16日访华。
中国和印度的经济联系正在增多，且两国间的历史渊源深远，但双方近年来相互猜忌，亦尚未找到解决边境争端的方法。
莫迪一直渴望解决边境争端，因争端令中印迅速加深的经济关系蒙阴。
但是，这个问题大体上可追溯到英国有关西藏的殖民决定，对此并没有一个简单的解决方案。
中国称喜马拉雅山东部逾9万平方公里（3.5万平方英里）的土地为中国领土，称为藏南地区，印度则将这里大部分地区视为归属阿鲁纳恰尔邦。
印度称，中国占领了印度位于阿克赛钦高原3.8万平方公里（1.46万平方英里）的领土。
去年9月，在中国国家主席习近平到访印度并与莫迪举行首次首脑会晤时，中印两国军队在喜马拉雅山西部的拉达克地区曾发生对峙。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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