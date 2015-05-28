印度总理莫迪下月出访孟加拉国 抗衡中国在南亚的影响力

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月28日 （记者 Sanjeev Miglani） - 印度总理莫迪下月6日至7日将出访孟加拉国，带去边境争议解决方案和水共享计划，以此削弱中国在南亚的影响力，但孟加拉国在军事装备上仍可能要继续依赖中国。
印度一直以来对中国与南亚邻国进行军事合作感到不安，尤其是中国与巴基斯坦的合作。
印度还担心中国在巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸和孟加拉国投资建设港口，进而在印度洋打造一个所谓的“珍珠链”。
印度议会批准了一项与孟加拉国的领土协议，计划将少量领土转给孟加拉国。此前历届印度政府因担忧引发国内抵制，而没有批准该协议。该问题可追溯到英属印度在1947年的分治。
莫迪亦说服了印度一位地方领袖，让后者不再反对与孟加拉国平等分享恒河水资源。
新德里尼赫鲁大学中国专家Srikanth Kondapalli称，作为南亚外交政策的一部分，中国与孟加拉国建立了密切的关系，这令印度感到不安。
“中国人民解放军对孟加拉国的访问次数几乎与出访印度的次数一样，”他说道。“莫迪正在试图通过与邻国的接触应对这种局势。”（完）
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