印度总理莫迪下月出访孟加拉国 抗衡中国在南亚的影响力

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里5月28日 （记者 Sanjeev Miglani） - 印度总理莫迪下月6日至7日将出访孟加拉国，带去边境争议解决方案和水共享计划，以此削弱中国在南亚的影响力，但孟加拉国在军事装备上仍可能要继续依赖中国。

印度一直以来对中国与南亚邻国进行军事合作感到不安，尤其是中国与巴基斯坦的合作。

印度还担心中国在巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸和孟加拉国投资建设港口，进而在印度洋打造一个所谓的“珍珠链”。

印度议会批准了一项与孟加拉国的领土协议，计划将少量领土转给孟加拉国。此前历届印度政府因担忧引发国内抵制，而没有批准该协议。该问题可追溯到英属印度在1947年的分治。

莫迪亦说服了印度一位地方领袖，让后者不再反对与孟加拉国平等分享恒河水资源。

新德里尼赫鲁大学中国专家Srikanth Kondapalli称，作为南亚外交政策的一部分，中国与孟加拉国建立了密切的关系，这令印度感到不安。