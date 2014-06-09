印度总理莫迪9月或访美 首次出访目的地为不丹

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透新德里6月6日 - 印度总理莫迪将出访美国，时间可能是9月；但其首次出国访问的目的地将是邻国不丹。
“总理的外交日程相当满。印度的外交重点是邻国。”印度外交部发言人Syed Akbaruddin周五称。
莫迪希望能够接受美国总统奥巴马的邀请，9月访美。
“我们正在与美方沟通寻找双方都方便的时间。”Akbaruddin说道。
莫迪可能7月出访日本。莫迪与日本首相安倍晋三关系密切，安倍在Twitter上只关注了三个人，其中一个就是莫迪。
莫迪将参加7月巴西世界杯后举行的金砖国家峰会。
他9月将前往纽约参加联合国大会，随后参加东盟峰会、20国集团峰会和南亚国家峰会。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。