印度总理莫迪9月或访美 首次出访目的地为不丹

路透新德里6月6日 - 印度总理莫迪将出访美国，时间可能是9月；但其首次出国访问的目的地将是邻国不丹。

“总理的外交日程相当满。印度的外交重点是邻国。”印度外交部发言人Syed Akbaruddin周五称。

莫迪希望能够接受美国总统奥巴马的邀请，9月访美。

“我们正在与美方沟通寻找双方都方便的时间。”Akbaruddin说道。

莫迪可能7月出访日本。莫迪与日本首相安倍晋三关系密切，安倍在Twitter上只关注了三个人，其中一个就是莫迪。

莫迪将参加7月巴西世界杯后举行的金砖国家峰会。

他9月将前往纽约参加联合国大会，随后参加东盟峰会、20国集团峰会和南亚国家峰会。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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