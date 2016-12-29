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中国财经 | 2016年 12月 29日 星期四 18:58 BJT

中国财政部称明年继续实施积极财政政策 研究推进个人所得税改革

路透北京12月29日 - 中国财政部周四召开全国财政工作会议表示，2017年将继续实施积极的财政政策，促进实现经济增长预期目标，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；研究提出健全地方税体系方案，研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。

财政部网站新闻稿并称，要合理安排地方政府债券发行节奏，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度；加强地方政府性债务管理，确保财政可持续。

会议并称，支持中央企业处置“僵尸企业”，深入推进财税体制改革；推动中央与地方财政事权和支出责任划分改革，加快制定中央与地方收入划分总体方案。推动国有资本投资、运营公司改革试点，并划转部分国有资本充实社保基金。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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