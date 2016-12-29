中国财政部称明年继续实施积极财政政策 研究推进个人所得税改革

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京12月29日 - 中国财政部周四召开全国财政工作会议表示，2017年将继续实施积极的财政政策，促进实现经济增长预期目标，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；研究提出健全地方税体系方案，研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。
财政部网站新闻稿并称，要合理安排地方政府债券发行节奏，加大发行地方政府债券置换存量债务工作力度；加强地方政府性债务管理，确保财政可持续。
会议并称，支持中央企业处置“僵尸企业”，深入推进财税体制改革；推动中央与地方财政事权和支出责任划分改革，加快制定中央与地方收入划分总体方案。推动国有资本投资、运营公司改革试点，并划转部分国有资本充实社保基金。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。