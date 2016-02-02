中国财政部：重新制定专项转移支付管理办法 实施期限一般不超五年

路透北京2月2日 - 为加强中央对地方专项转移支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，中国财政部周二发布重新制订的中央对地方专项转移支付管理办法，明确设立专项转移支付必须有明确的实施期限，且实施期限一般不超过五年。

刊登在财政部网站的办法要求，设立专项转移支付必须有明确的法律、行政法规或者国务院规定作为依据；有明确的绩效目标、资金需求、资金用途、主管部门和职责分工；有明确的实施期限，且实施期限一般不超过5年，拟长期实施的委托类和共担类专项除外；以及不属于市场竞争机制能够有效调节的事项。

办法要求从严控制设立引导类、救济类、应急类专项。不得重复设立绩效目标相近或资金用途类似的专项转移支付。

办法提出建立健全专项转移支付定期评估机制。财政部每年编制年度预算前，会同中央主管部门对专项转移支付项目进行评估。评估重点事项主要包括：是否符合法律、行政法规和国务院有关规定；政策是否到期或者调整；绩效目标是否已经实现或需要调整、取消；资金用途是否合理，是否用于市场竞争机制能够有效调节的领域；是否按要求制定资金管理办法等。

专项转移支付预算资金来源包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。按照事权和支出责任划分，专项转移支付分为委托类、共担类、引导类、救济类、应急类等五类。

本月初，中国财政部部长楼继伟表示，2016年要加快财税体制改革，继续加大对专项转移支付的清理整合和规范管理力度，并进一步加大盘活存量资金力度，调整支出结构不合理造成的存量。

他透露，近两年中央财政专项转移支付项目数量大幅削减，从2013年的220项减少到2015年的96项；今年在预算安排中又进一步压减和取消了一些“小、散、乱”、容易滋生腐败的项目，专项转移支付金额下降3.2%。（完）

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