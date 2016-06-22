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国际财经 | 2016年 6月 22日 星期三 10:48 BJT

德国财长称无论英国公投结果如何 欧盟都需有所改变

路透柏林6月21日 - 德国财政部长朔伊布勒周二表示，无论英国周四的公投是决定续留还是脱离欧盟，欧盟都必须改变。

“欧洲的情况并不好。”朔伊布勒在柏林一场经济会议上表示。

他希望英国能决定留在欧盟，但称无论公投结果如何，“我们都不能继续这么下去，否则人们会说‘他们还没领悟’。”

“英国是德国经济的重要市场，英国退欧将造成相当大的损害。”他并称。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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