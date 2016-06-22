德国财长称无论英国公投结果如何 欧盟都需有所改变

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月21日 - 德国财政部长朔伊布勒周二表示，无论英国周四的公投是决定续留还是脱离欧盟，欧盟都必须改变。
“欧洲的情况并不好。”朔伊布勒在柏林一场经济会议上表示。
他希望英国能决定留在欧盟，但称无论公投结果如何，“我们都不能继续这么下去，否则人们会说‘他们还没领悟’。”
“英国是德国经济的重要市场，英国退欧将造成相当大的损害。”他并称。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。