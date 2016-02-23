日本财相称在G20会议上寻求对市场动荡作出回应

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透东京2月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，日本希望在G20会议上寻求对避险情绪导致全球市场动荡的回应。
“我们希望考虑坚定应对全球经济形势的方法，全球经济情况是市场波动背后的原因，”麻生太郎对记者称。
他还表示，G20会议将讨论中国产能过剩和信贷过度等结构性问题、美国的货币政策及其与市场的沟通，以及油价下跌等问题。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)