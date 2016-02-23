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中国财经 | 2016年 2月 23日 星期二 09:21 BJT

日本财相称在G20会议上寻求对市场动荡作出回应

路透东京2月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，日本希望在G20会议上寻求对避险情绪导致全球市场动荡的回应。

“我们希望考虑坚定应对全球经济形势的方法，全球经济情况是市场波动背后的原因，”麻生太郎对记者称。

他还表示，G20会议将讨论中国产能过剩和信贷过度等结构性问题、美国的货币政策及其与市场的沟通，以及油价下跌等问题。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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