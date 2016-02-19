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中国财经 | 2016年 2月 19日 星期五 18:03 BJT

中国工资过快增长降低投资意愿 下一步应调整劳动合同法--楼继伟

路透北京2月19日 - 中国财政部长楼继伟周五称，工资过快增长降低投资意愿，下一步应该调整劳动合同法，体现劳资双方平衡。

他在中国经济50人论坛2016年年会上指出，劳动合同法对企业的约束，很大程度上降低了劳动力市场的灵活性，不利于全要素生产率的提高，最终导致劳动生产率太低。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 屈桂娟)

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