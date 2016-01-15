楼继伟：深化利率和汇率改革 尽快修复证券市场功能

路透北京1月15日 - 中国财政部部长楼继伟撰文称，中国经济最大潜力在于改革，要深化利率和汇率改革，允许实体企业、财务公司等组建不同规模、多元化的金融机构，有效解决小微企业融资难问题。尽快修复证券市场功能，提高资本利用效率。

周五刊登在《求是》杂志的文章称，积极推进财税金融改革。全面推进落实财税改革方案，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，税种科学、结构优化、法律健全、规范公平、征管高效的税收制度，以及事权与支出责任相适应的制度，适度加强中央事权和支出责任。

健全多层次资本市场体系，大力发展直接融资。尽快修复证券市场功能，提高资本利用效率。大力推广政府和社会资本合作，进一步完善相关法律制度和政策体系，引导各地规范推进，更好地吸引社会资本，提高投资效率。

楼继伟在文章中称，加快推动生产要素市场化改革，健全现代产权制度，完善企业破产退出制度。进一步简政放权，放开市场准入，为“大众创业、万众创新”营造公平竞争的环境，激发市场主体活力，调动市场力量增加有效供给。

加快推进国企改革。以管资本为主加强国有资产监管，加快改组组建国有资本投资、运营公司，加快推进垄断行业改革，推进国有经济布局结构不断优化，淘汰落后产能，推动企业兼并重组和混合所有制发展，抓紧处置僵尸企业，允许长期亏损、资不抵债企业破产关闭，提高国有资本配置和运行效率，增强国有企业活力、竞争力和影响力。

深化社保制度改革。加快推进养老保险制度改革，以完善个人账户、坚持精算平衡为核心，建立多缴多得、长缴多得的激励约束机制和更加透明易懂的收付制度，在此前提下实现职工基础养老金全国统筹，划拨国有资本充实社保基金，加快发展补充养老保险，建立基本养老金合理增长机制，并与缴费贡献密切挂钩。

改革医疗保险制度，建立合理分担、可持续的医保筹资机制，研究实行职工医保退休人员缴费政策，建立与筹资水平相适应的医保待遇调整机制，全面实施城乡居民大病保险制度，改革医保支付方式，整合基本医疗保险制度，推进公立医院去行政化改革，结合新型城镇化，办好乡、村医院，真正建立有序分级诊疗格局。

提高劳动力流动性和劳动力素质。加快户籍制度改革，促进农业人口转入非农部门，提高劳动生产率。适时调整完善劳动合同法，增强劳动力市场灵活性，促进劳动力在地区、行业、企业之间自由流动，完善劳资双方公平决定劳动者报酬的机制。研究制定渐进式延迟退休年龄等政策，提高劳动参与率。

加快土地制度改革。尽快修改国有和集体土地上房屋征收与补偿相关规定，助推投资项目落地。在符合规划和用途管制前提下，鼓励农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股。在具备条件的地方实行地票制，农民宅基地还耕后，集体建设用地指标变为资本，可携带入城投资创业，既有利于促进投资和消费增长，也有利于消化房地产库存。支持引导进城落户农民依法自愿有偿转让土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，既有利于促进农业规模经营，也有利于进城农民安居创业。

“国际金融危机以来，我国全要素生产率增速下降，导致我国经济增速下行。未来一个时期，推动经济持续稳定增长，核心是通过供给侧结构性改革，提高全要素生产率，促进发展动力顺利转换。”楼继伟在文章中称。（完）

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