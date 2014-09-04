商务部反垄断局赴上海调研半导体、医疗器械等企业

滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）

路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。