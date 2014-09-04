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中国财经 | 2014年 9月 4日 星期四 15:22 BJT

商务部反垄断局赴上海调研半导体、医疗器械等企业

路透上海9月4日（记者 Adam Jourdan） - 中国商务部周四发布声明称，反垄断局郑文副局长9月1-3日带队赴上海了解半导体、医疗器械等相关行业的情况。

“通过实地走访企业、召开座谈会等方式，深入了解半导体、医疗器械等相关行业的市场竞争状况，”商务部网站上的声明称。

行业内部人士称中国国内的医疗器械行业将出现一系列并购潮。分析人士指出，中国料将整合半导体行业，从而促进该行业更具竞争性。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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