商务部反垄断局赴上海调研半导体、医疗器械等企业

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海9月4日（记者 Adam Jourdan） - 中国商务部周四发布声明称，反垄断局郑文副局长9月1-3日带队赴上海了解半导体、医疗器械等相关行业的情况。
“通过实地走访企业、召开座谈会等方式，深入了解半导体、医疗器械等相关行业的市场竞争状况，”商务部网站上的声明称。
行业内部人士称中国国内的医疗器械行业将出现一系列并购潮。分析人士指出，中国料将整合半导体行业，从而促进该行业更具竞争性。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。