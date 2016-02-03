中国财政部：今年对上百万个行政事业单位的国有资产全面清查

路透北京2月3日 - 中国财政部周三发布通知，为摸清散布在全国上百万个行政事业单位的国有资产“家底”，将于2016年1至10月对全国行政事业单位国有资产进行全面清查。并将完善国有资产基础数据库，将行政事业单位国有资产置于动态管理之下。

刊登在财政部网站的通知称，此次清查工作按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则进行。清查范围为2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的、执行行政事业单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。

各级财政部门按行政隶属关系分别组织开展本地区、本级行政事业单位资产清查。各主管部门按照财务隶属关系，负责所属单位资产清查。

为保证资产清查工作顺利开展，财政部同时印发了《行政事业单位资产清查核实管理办法》，明确了资产清查核实的工作内容和各方管理职责，规范了资产清查核实的工作流程。

财政部有关负责人表示，加强行政事业单位国有资产管理，摸清全国行政事业单位资产存量，是深化财税体制改革，履行公共财政职能，完善国有资产管理体系和国有资产监管职能的客观要求，也是降低行政事业单位运行成本，推进厉行节约的具体体现。（完）