财政部：2013年国企实现利润增幅继续回落

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京1月21日 -中国财政部周二公布2013年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额24,050.5亿元人民币，同比增长5.9%，主要经济效益指标同比保持增长，但实现利润增幅继续回落。
其中中央企业实现利润16,652.8亿元，同比增长7.4%。地方国有企业7,397.7亿元，同比增长2.7%。
此前公布数据显示，2013年1-11月，国有企业累计实现利润总额21,484.1亿元，同比增长8.2%。
去年1-12月，实现利润同比增幅较大的行业为交通行业、电子行业、汽车行业、施工房地产行业等；实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、煤炭行业、化工行业、机械行业等。
2013年12月末，国有企业资产累计911,038.6亿元，同比增长12.9%；负债累计593,166.5亿元，同比增长14%。所有者权益合计317,872.1亿元，同比增长11.1%。
2012年1-12月国有企业累计实现利润总额21,959.6亿元，同比下降5.8%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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