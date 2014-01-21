财政部：2013年国企实现利润增幅继续回落

路透北京1月21日 -中国财政部周二公布2013年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额24,050.5亿元人民币，同比增长5.9%，主要经济效益指标同比保持增长，但实现利润增幅继续回落。

去年1-12月，实现利润同比增幅较大的行业为交通行业、电子行业、汽车行业、施工房地产行业等；实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、煤炭行业、化工行业、机械行业等。