中国财政部拟将增值税免征范围扩至买断回购和所有金融债利息--消息

中国央行报告称经济向好有周期性因素 着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透北京6月29日 - 中国财政部日前补充细化金融机构同业业务增值税政策。据两位消息人士周三透露，财政部税政司加急发函，拟将包括买断式买入返售金融商品以及持有金融债券等所取得的利息收入纳入免征增值税范围；其中前者为首次明确，后者则表明所有金融债券持有利息均免税。
该通知的征求意见稿显示，财政部拟将同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、持有金融债券以及同业存单等六大类同业往来利息收入纳入金融机构营改增试点中“金融同业往来利息收入”的适用范围，并拟从2016年5月1日起执行。
针对路透查询，财政部对上述消息表示不予置评。
此外，消息人士并透露，银监会5月亦曾召集商业银行开会讨论营改增相关问题。
中金公司固收团队认为，如果财政部本次征求意见稿执行，相当于增值税的免税范围进一步扩大，且不仅是政策性金融债而是所有金融债券的持有利息均免税，避免了对同业业务、非政金债的金融债券、买断式回购业务、同业存单等的影响。
财政部4月29日曾发布《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》，其中明确指出，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于同业业务利息往来收入。
中国于5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。（完）
(发稿 路透中文部)
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路透上海5月13日 - 中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值