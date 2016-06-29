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中国财经 | 2016年 6月 29日 星期三 18:30 BJT

中国财政部拟将增值税免征范围扩至买断回购和所有金融债利息--消息

路透北京6月29日 - 中国财政部日前补充细化金融机构同业业务增值税政策。据两位消息人士周三透露，财政部税政司加急发函，拟将包括买断式买入返售金融商品以及持有金融债券等所取得的利息收入纳入免征增值税范围；其中前者为首次明确，后者则表明所有金融债券持有利息均免税。

该通知的征求意见稿显示，财政部拟将同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、持有金融债券以及同业存单等六大类同业往来利息收入纳入金融机构营改增试点中“金融同业往来利息收入”的适用范围，并拟从2016年5月1日起执行。

针对路透查询，财政部对上述消息表示不予置评。

此外，消息人士并透露，银监会5月亦曾召集商业银行开会讨论营改增相关问题。

中金公司固收团队认为，如果财政部本次征求意见稿执行，相当于增值税的免税范围进一步扩大，且不仅是政策性金融债而是所有金融债券的持有利息均免税，避免了对同业业务、非政金债的金融债券、买断式回购业务、同业存单等的影响。

财政部4月29日曾发布《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》，其中明确指出，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于同业业务利息往来收入。

中国于5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。（完）

(发稿 路透中文部)

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