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中国财经 | 2016年 6月 17日 星期五 18:55 BJT

中国商务部：中美交换投资协定第二轮负面清单改进出价 并进行磋商

路透北京6月17日 - 中国商务部周五表示，在第25轮中美投资协定谈判中，中美双方交换了第二轮负面清单改进出价，并就各自改进出价进行了磋商。

商务部网站刊登的新闻稿称，双方将按照第八轮中美战略与经济对话就推动谈判达成的重要共识，加快推进谈判进程，以期早日达成一项互利共赢的高水平协定。

中国商务部周五稍早表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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