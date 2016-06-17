中国商务部：中美交换投资协定第二轮负面清单改进出价 并进行磋商

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京6月17日 - 中国商务部周五表示，在第25轮中美投资协定谈判中，中美双方交换了第二轮负面清单改进出价，并就各自改进出价进行了磋商。
商务部网站刊登的新闻稿称，双方将按照第八轮中美战略与经济对话就推动谈判达成的重要共识，加快推进谈判进程，以期早日达成一项互利共赢的高水平协定。
中国商务部周五稍早表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。