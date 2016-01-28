中国财政部部长助理邹加怡被免职 2015年7月被任命

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月28日 - 中国政府网周三公布国务院任免国家工作人员名单中，被免职的包括2015年7月被任命财政部部长助理一职的邹加怡。
根据财政部此前的领导主页介绍，1963年6月出生的邹加怡分管关税司、国际财金合作司、亚太财经与发展中心北京分部。履职经历显示其自1994年一直在财政部工作，2015年6月任财政部党组成员，2015年7月任财政部部长助理、党组成员。
不过，周四财政部官网的财政部领导人页面上已没有邹加怡的名字和简介。
本周二，中央纪委监察部网站宣布国家统计局党组书记、局长王保安涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。业内人士分析，王保安的落马或与其在财政部的工作有关。
根据国家统计局公布的王保安工作简历，其一直在财政部工作，2007年至2009年12月任财政部经济建设司司长，2009年12月任财政部部长助理、党组成员，2012年2月任财政部副部长、党组成员，2015年4月任国家统计局党组书记、局长。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。