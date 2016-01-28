中国财政部部长助理邹加怡被免职 2015年7月被任命

路透北京1月28日 - 中国政府网周三公布国务院任免国家工作人员名单中，被免职的包括2015年7月被任命财政部部长助理一职的邹加怡。

根据财政部此前的领导主页介绍，1963年6月出生的邹加怡分管关税司、国际财金合作司、亚太财经与发展中心北京分部。履职经历显示其自1994年一直在财政部工作，2015年6月任财政部党组成员，2015年7月任财政部部长助理、党组成员。

不过，周四财政部官网的财政部领导人页面上已没有邹加怡的名字和简介。

本周二，中央纪委监察部网站宣布国家统计局党组书记、局长王保安涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。业内人士分析，王保安的落马或与其在财政部的工作有关。

根据国家统计局公布的王保安工作简历，其一直在财政部工作，2007年至2009年12月任财政部经济建设司司长，2009年12月任财政部部长助理、党组成员，2012年2月任财政部副部长、党组成员，2015年4月任国家统计局党组书记、局长。（完）