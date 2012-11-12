陈德铭称美国以“冷战思维”对华为

中国商务部长陈德铭称，美国担心中国电信设备制造商华为对美国构成安全威胁，这是一种“冷战思维”。上月，美国众议院情报委员会警告称，中国政府可能利用华为和中兴通讯制造的设备进行间谍活动，理由是这两家公司的管理结构中设立了党委。图为中国商务部长陈德铭。路透