中国商务部称简单采取贸易救济不能根本解决钢铁产业问题

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月25日 - 针对澳大利亚对中国螺纹钢案倾销部分作出裁定，中国商务部周一表示，简单地采取贸易救济措施，并不能从根本上解决钢铁产业面临的问题。
商务部网站刊文援引贸易救济调查局负责人称，当前全球钢铁行业面临的产能过剩是世界经济增长乏力、需求不振造成的，需要各国协同应对。
该负责人指出，中国钢铁产业愿意并正在与世界其他国家的钢铁产业一道，共同为化解全球钢铁产能过剩而努力。中澳两国在钢铁行业上下游领域拥有广泛的共同利益，双方业界应通过对话、协商与合作化解暂时的矛盾。
“中方希望澳方审慎、规范使用贸易救济措施，给予中国企业公平、合理的待遇。”负责人指出。
澳洲政府周六宣布，澳洲将对某些类中国钢铁课征进口关税，以保护国内钢铁业者，免受中国出口大量过剩钢品的冲击。
欧盟3月宣布将对进口钢铁产品进一步采取贸易救济措施和优先进口监管措施后，中国商务部称，对于欧委会提议取消“低税率原则”，加大贸易保护的程度表示关注，特别是要修改“目标利润”的确定方法，很容易在欧盟产业未收到损害的条件下，人为地判定出损害。（完）
(发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)
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