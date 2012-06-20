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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 20日 星期三 09:15 BJT

大摩称中国房地产已到软着陆後期

摩根士丹利亚洲及新兴市场首席股票策略师加纳称，中国的房地产市场已到了软着陆後期，继续看好中资房地产股。他称，从中国5月房价数据看，很多城市的房价继续下滑，但降速有所放缓，部分一线城市二手房价格企稳。

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