王蒙徽升任中国住建部党组书记 孙绍骋任国土部党组书记

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京6月2日 - 中国住房和城乡建设部和国土资源部均于近日更换最高领导，王蒙徽接替陈政高任住建部党组书记，孙绍骋接替姜大明任国土部党组书记。
据住建部网站周四稍晚公布，中央组织部副部长邓声明于周三到住建部宣布中央决定，王蒙徽任住建部党组书记，免去陈政高党组书记职务。
据人民网资料介绍，王蒙徽，1960年1月生，江苏盐城人，工学博士学位，副教授。曾在清华大学建筑系建筑学专业学习，历任清华大学建筑学院院长助理、广州市城市规划局局长、广东省云浮市委书记、福建省政府副省长、厦门市委书记、辽宁省委副书记、沈阳市委书记等。
国土部网站亦刊登新闻稿称，中组部副部长邓声明周三宣布中央决定，孙绍骋任国土部党组书记，免去姜大明党组书记职务，改任党组成员。
据中国经济网资料介绍，孙绍骋，1960年7月生，山东海阳人，在职研究生学历，法学博士学位。此前曾任民政部副部长、山东省副省长、山西省委常委、省政府副省长等职务。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。