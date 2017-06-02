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时事要闻 | 2017年 6月 2日 星期五 10:16 BJT

王蒙徽升任中国住建部党组书记 孙绍骋任国土部党组书记

路透北京6月2日 - 中国住房和城乡建设部和国土资源部均于近日更换最高领导，王蒙徽接替陈政高任住建部党组书记，孙绍骋接替姜大明任国土部党组书记。

据住建部网站周四稍晚公布，中央组织部副部长邓声明于周三到住建部宣布中央决定，王蒙徽任住建部党组书记，免去陈政高党组书记职务。

据人民网资料介绍，王蒙徽，1960年1月生，江苏盐城人，工学博士学位，副教授。曾在清华大学建筑系建筑学专业学习，历任清华大学建筑学院院长助理、广州市城市规划局局长、广东省云浮市委书记、福建省政府副省长、厦门市委书记、辽宁省委副书记、沈阳市委书记等。

国土部网站亦刊登新闻稿称，中组部副部长邓声明周三宣布中央决定，孙绍骋任国土部党组书记，免去姜大明党组书记职务，改任党组成员。

据中国经济网资料介绍，孙绍骋，1960年7月生，山东海阳人，在职研究生学历，法学博士学位。此前曾任民政部副部长、山东省副省长、山西省委常委、省政府副省长等职务。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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