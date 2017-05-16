山东墨龙两高管因内幕交易被中国证监会处逾1亿元罚款

路透香港5月16日 - 中国石油设备生产商--山东墨龙(0568.HK)(002490.SZ)称，公司两名高管因内幕交易被中国证监会处以罚款共1.15亿元人民币。

据周一晚间公告，中国证监会决定对山东墨龙董事长张恩荣以及总经理张云三的内幕交易行为分别没收违法所得2,032万元及1,793万元，并分别处以罚款6,097万元及5,379万元。此外，对张恩荣信息披露违法行为责令改正，给予警告，并处以30万元的罚款。

中国证监会指出，张恩荣与张云三为父子关系，两人作为一致行动人，于2014、2016及2017年曾经三度减持山东墨龙A股股票累计比例6.44%，超出5%规定披露水平，构成信息披露违法行为。

而山东墨龙截至2016年三季度末发生重大亏损并持续至2016年全年重大亏损的信息属内幕信息，财务总监于10月向张云三汇报有关财务情况，其后公司经营状况依旧没有好转且处置子公司股权和工业园一块土地的计划没有实际进展，因要偿还到期银行贷款而面临资金压力，但公司直至2017年2月才发布业绩预告修正公告。

中国证监会称，于内幕信息敏感期内，张恩荣的A股股票帐户于2017年1月13日分三笔卖出总值2.775亿元山东墨龙A股股票，经深圳证券交易所计算，截至2017年2月3日公开重大亏损信息，避免损失金额约2,032万元；同期张云三的A股股票帐户亦一笔卖出约8,228万元山东墨龙A股股票，避免损失约1,793万元。

中国证监会并称，尽管二人称减持股票均为了向山东墨龙提供周转资金，但均不能合理解释其作为内幕信息法定知情人，在信息未公开前卖出股票的原因。

至于山东墨龙因部分定期报告虚假记载以及未及时披露对子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司重大投资事项，被中国证监会责令改正，给予警告，并处以60万元的罚款。

中国证监会还对山东墨龙董事会其他所有成员、监事会所有成员以及部分高级管理人员给予警告及罚款。

香港时间11:30，山东墨龙H股持平于1.29港元；A股早盘收升1.92%，报4.78元。（完）

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