陌陌申请赴美IPO 计划融资3亿美元

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透11月7日 - 中国移动社交网络陌陌周五向美国监管机构申请美国存托股份(ADS)首次公开发行(IPO)，计划融资3亿美元。
该公司宣称是中国排名第三的即时通讯应用程序，还提供手机游戏、付费表情和手机营销服务。截至9月的一年，陌陌的用户基数增长逾一倍至1.803亿。
近来社交通讯服务吸引了投资者的很大兴趣。Facebook Inc(FB.O)以190亿美元的价格收购了Whatsapp，今年稍早在线零售商Rakuten Inc(4755.T)以9亿美元收购Viber。
根据市场研究机构eMarketer的数据，2013至2017年，中国移动互联网用户预计增长28%左右，至7.124亿。
截至6月30日的六个月，陌陌营收为1,390万美元，净亏由上年同期的840万美元扩大至4,860万美元。该公司63%的营收来自会员费。
陌陌计划采用"MOMO"作为在纽交所上市ADS的代码，该公司选择的IPO承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通等。
申请文件未透露陌陌计划发售多少股份以及预计发行价。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点周四报道，阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服已接近签署一笔35亿美元银团贷款，用于协助收购美国速汇金。