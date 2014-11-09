中国企业：陌陌申请赴美IPO，计划融资3亿美元

纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透11月7日 - 中国移动社交网络陌陌周五向美国监管机构申请美国存托股份(ADS)首次公开发行(IPO)，计划融资3亿美元。
该公司宣称是中国排名第三的即时通讯应用程序，还提供手机游戏、付费表情和手机营销服务。截至9月的一年，陌陌的用户基数增长逾一倍至1.803亿。
近来社交通讯服务吸引了投资者的很大兴趣。Facebook Inc 以190亿美元的价格收购了Whatsapp，今年稍早在线零售商Rakuten Inc 以9亿美元收购Viber。
根据市场研究机构eMarketer的数据，2013至2017年，中国移动互联网用户预计增长28%左右，至7.124亿。
截至6月30日的六个月，陌陌营收为1,390万美元，净亏由上年同期的840万美元扩大至4,860万美元。该公司63%的营收来自会员费。
陌陌计划采用"MOMO"作为在纽交所上市ADS的代码，该公司选择的IPO承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通等。
申请文件未透露陌陌计划发售多少股份以及预计发行价。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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