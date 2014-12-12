陌陌上市首日收高26% 未理会外界对其CEO的指控

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透12月11日 - 中国移动社交网络公司陌陌(MOMO.O)在美国上市首日涨幅一度高达30%，未理会外界对于该公司执行长(CEO)唐岩的指控。
陌陌的美国存托股份(ADS)周四在Nasdaq收高26%至17.02美元，对该公司估值约为30亿美元。
陌陌执行长兼联合创始人唐岩的老东家网易(NTES.O)，此前发布声明称唐岩在网易工作期间存在不法行为，窃取公司信息和技术资源。唐岩于2003至2011年期间任职网易。
陌陌周三对此回应称，唐岩将就恶意指控展开自辩。唐岩持有陌陌控股股权。
陌陌财务长(CFO)张晓松表示，公司对此并不意外，中国互联网公司进行首次公开发行(IPO)时，背后总是有些杂音。
陌陌还面临杭州陌陌婚庆服务有限公司提起的知识产权诉讼，后者称自己才是“陌陌”商标的持有人。
张晓松称，有迹象显示这些指控存在联系，但他未详细说明。
陌陌在提交的监管文件中警告称，这些指控可能损及公司业务。
持有陌陌五分之一股权的阿里巴巴(BABA.N)表示，针对唐岩的指控并无价值。阿里巴巴发言人称，“陌陌是一家年轻的、正在成长的公司，阿里巴巴集团将全面支持陌陌管理团队。
阿里巴巴将在一项私人配售中购买5,000万美元陌陌A类普通股，风险投资公司Matrix Partners和Sequoia Capital也持有陌陌股份。
陌陌此次IPO发行了1,600万份ADS，筹资2.16亿美元，计划将这些资金用于营销和研发。每份ADS的IPO定价为13.50美元，位于发行价区间12.50-14.50美元的中段。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
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