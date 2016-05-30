孟山都若遭拜耳并购 掌门人或可净得益7,000万美元

路透伦敦5月27日 - 若全球最大种子公司孟山都(Monsanto)(MON.N)被德国化工业巨擘拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)并购，孟山都老板Hugh Grant可能取得超过7,000万美元。

孟山都表示，对于同拜耳进一步协商持开放态度，此前该公司回绝了拜耳620亿美元收购提案，认为提案“不完整、财务上有不完备之处。”

路透根据孟山都的申报文件分析认为，若每股122美元的收购提案获得接受，则孟山都执行长暨董事长Grant将可在并购之后拿到超过1.23亿美元的补偿方案，当中包括出售股权及执行他手中已有的期权(选择权)。

不过，此次拜耳求亲可以让这位58岁的苏格兰裔老板的净获利高达7,350万美元，很大部分是拜其手中所持股票期权增值之赐。

这同时也是因为并购过后持股增值以及奖金加速派发的缘故；若他因为并购的关系而失去工作，还将获得一笔金额为1,450万美元的“黄金降落伞”遣散费。

目前还不确定进行当中的协商能否达成协议，不过孟山都董事会暗示有兴趣与拜耳缔约。Grant已符合退休资格，他在孟山都周二回绝收购提案后称，该公司坚持“整合策略要能够为种植业者及整体社会带来巨大益处。”

就算达成了收购协议，目前尚不确定Grant是否会被请下台。但在多数收购案中，被收购公司的执行长往往会在公司出售后走人。陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)及杜邦(DuPont)(DD.N)在12月达成的合并协议是一个不常见的例子，因为这是两家规模相当的企业“对等合并”，双方公司的执行长都将离开。

Grant的持有的股票和选择权，意味着他有坚持要求最高出售价格的动机，这不仅符合股东的利益，也将提高他持仓的价值。举例而言，根据路透分析，若每股收购价格高达130美元，则他持股的价值将再提高1,200万美元。

孟山都发言人拒绝就有关补偿计划一事置评。(完)