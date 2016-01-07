孟山都计划增加裁员1,000人 总数达到3,600人

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透1月6日 - 美国农业巨头孟山都(Monsanto)(MON.N)周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，计划在全球范围内增加裁员1,000人，总裁员人数将达到3,600人，约占其全球雇员的16%。
孟山都称，各国裁员情况不尽相同，预计将持续到2018财年。
此次扩大裁员，加上关闭办公场所以及终止合同，将使重组费用从8.5-9亿美元增加至11-12亿美元。
该文件显示，孟山都董事会已经批准了该计划。(完)
(翻译 张荻； 审校 王丽鑫)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。