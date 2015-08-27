孟山都加码收购仍遭拒 宣布放弃并购瑞士先正达

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月26日 - 美国农业巨头孟山都(MON.N)周三放弃收购瑞士对手先正达SYNN.VX的努力。此前孟山都提高收购报价至470亿美元，但亦遭先正达拒绝。
孟山都放弃收购的消息一出，先正达股价大跌超过18%，孟山都股价上涨逾7%。
先正达称公司董事会一致决定拒绝此收购报价，称其“明显低估公司价值”。孟山都则表示，仍相信双方合并将产生的重大价值。孟山都将更加侧重于建立核心业务，实现长期增长目标，并表示将恢复一项股票回购计划。孟山都是全球最大种子公司。
先正达董事长Michel Demaré称，公司与孟山都之间一向秉持善意，即使没有协议，公司未来也将繁荣成功。
不过，部分先正达股东对收购案流产感到失望，质疑先正达改善财务的能力。
对冲基金大亨John Paulson不置评，他的Paulson & Co.持有先正达股份。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。