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国际财经 | 2015年 8月 27日 星期四 11:18 BJT

孟山都加码收购仍遭拒 宣布放弃并购瑞士先正达

路透8月26日 - 美国农业巨头孟山都(MON.N)周三放弃收购瑞士对手先正达SYNN.VX的努力。此前孟山都提高收购报价至470亿美元，但亦遭先正达拒绝。

孟山都放弃收购的消息一出，先正达股价大跌超过18%，孟山都股价上涨逾7%。

先正达称公司董事会一致决定拒绝此收购报价，称其“明显低估公司价值”。孟山都则表示，仍相信双方合并将产生的重大价值。孟山都将更加侧重于建立核心业务，实现长期增长目标，并表示将恢复一项股票回购计划。孟山都是全球最大种子公司。

先正达董事长Michel Demaré称，公司与孟山都之间一向秉持善意，即使没有协议，公司未来也将繁荣成功。

不过，部分先正达股东对收购案流产感到失望，质疑先正达改善财务的能力。

对冲基金大亨John Paulson不置评，他的Paulson & Co.持有先正达股份。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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