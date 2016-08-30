亿滋国际放弃收购美国巧克力制造商好时

路透8月29日 - 亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)宣布不再寻求收购美国巧克力公司好时(Hershey)(HSY.N)。亿滋国际是奥利奥饼干和吉百利巧克力的生产商，两个月前出价现金加股票230亿美元求购好时，但遭到拒绝。

这项收购若得以实现，本可以建立全球最大的糖果制造商。计划最终被放弃，突显好时信托(Hershey Trust)在好时公司中的支配地位。这家慈善信托机构是公司创始人Milton Hershey在一个多世纪前创立的，旨在资助和运作一间为贫困儿童开设的学校。

好时旗下产品有好时之吻(Hershey's Kisses)巧克力和锐滋巧克力花生酱杯(Reese's Peanut Butter Cups)。该公司6月底拒绝了亿滋每股107美元的收购报价。

好时信托因自身治理问题受到宾夕法尼亚州检察长办公室调查，最终在7月底宣布了一项改革协议。该协议要求好时信托将董事会成员人数从10名增加到13名，并要求五名成员辞职，以便10年任期制得到实施。加之上月一名成员辞职，因此一共需要招募九名成员。

据一消息人士称，亿滋执行长Irene Rosenfeld上周再次与好时执行长John Bilbrey接触，并表明亿滋愿将报价提高至每股115美元；该消息人士因内容涉及保密而要求匿名。

消息人士表示，好时称，在好时信托明年重组前无法考虑收购。消息人士并指出，即使到那个时候，好时也不愿为每股出价不到125美元的收购案进行磋商。

好时并未对置评要求做出回覆。该公司股价周一盘后挫跌11.4%至99.00美元。

Rosenfeld在声明稿中表示，“经过额外讨论、并将近来好时的股东发展情况纳入考量后，我们认为没有通往达成协议的可行路径。”

好时信托持有该公司81%的表决权股，因此好时信托若不放行，就不可能出售公司。该信托120亿美元资产中约有三分之二是好时股票。

消息人士曾表示，亿滋的报价是现金和股票各半。这意谓着好时信托的新董事会成员可以利用这类交易，将部分股份变现，从而大大降低对好时的曝险。

“尽管我们对这个结果感到失望，但仍将按步就班透过并购等方式来创造价值，”Rosenfeld周一表示。(完)