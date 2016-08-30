亿滋国际放弃收购美国巧克力制造商好时

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透8月29日 - 亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)宣布不再寻求收购美国巧克力公司好时(Hershey)(HSY.N)。亿滋国际是奥利奥饼干和吉百利巧克力的生产商，两个月前出价现金加股票230亿美元求购好时，但遭到拒绝。
这项收购若得以实现，本可以建立全球最大的糖果制造商。计划最终被放弃，突显好时信托(Hershey Trust)在好时公司中的支配地位。这家慈善信托机构是公司创始人Milton Hershey在一个多世纪前创立的，旨在资助和运作一间为贫困儿童开设的学校。
好时旗下产品有好时之吻(Hershey's Kisses)巧克力和锐滋巧克力花生酱杯(Reese's Peanut Butter Cups)。该公司6月底拒绝了亿滋每股107美元的收购报价。
好时信托因自身治理问题受到宾夕法尼亚州检察长办公室调查，最终在7月底宣布了一项改革协议。该协议要求好时信托将董事会成员人数从10名增加到13名，并要求五名成员辞职，以便10年任期制得到实施。加之上月一名成员辞职，因此一共需要招募九名成员。
据一消息人士称，亿滋执行长Irene Rosenfeld上周再次与好时执行长John Bilbrey接触，并表明亿滋愿将报价提高至每股115美元；该消息人士因内容涉及保密而要求匿名。
消息人士表示，好时称，在好时信托明年重组前无法考虑收购。消息人士并指出，即使到那个时候，好时也不愿为每股出价不到125美元的收购案进行磋商。
好时并未对置评要求做出回覆。该公司股价周一盘后挫跌11.4%至99.00美元。
Rosenfeld在声明稿中表示，“经过额外讨论、并将近来好时的股东发展情况纳入考量后，我们认为没有通往达成协议的可行路径。”
好时信托持有该公司81%的表决权股，因此好时信托若不放行，就不可能出售公司。该信托120亿美元资产中约有三分之二是好时股票。
消息人士曾表示，亿滋的报价是现金和股票各半。这意谓着好时信托的新董事会成员可以利用这类交易，将部分股份变现，从而大大降低对好时的曝险。
“尽管我们对这个结果感到失望，但仍将按步就班透过并购等方式来创造价值，”Rosenfeld周一表示。(完)
(编译 王琛/戴素萍 审校 郑茵/徐文焰)
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着