国务院：保持货币信贷总量合理适度增长 缓解企业融资贵

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月14日 - 为缓解企业融资成本高问题，中国国务院出台指导意见称，要保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，为缓解企业融资成本高创造良好的货币环境。
中国政府网周四刊登国务院办公厅文件称，中国经济仍存在不稳定因素，下行压力依然较大，结构调整处于爬坡时期，解决好企业特别是小微企业融资成本高问题具有重要意义。
国务院强调切实执行有保有控的信贷政策，对产能过剩行业中有市场有效益的企业不搞“一刀切”。有序推进利率市场化改革，综合考虑宏微观经济金融形势，完善市场利率形成和传导机制。
此外，要加强管理影子银行、同业业务、理财业务等，理财产品应当与实体经济直接对接；抑制金融机构筹资成本不合理上升，遏制变相高息揽储等非理性竞争行为。（完）
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(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。