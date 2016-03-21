投资者大举撤出货币基金 广寻高收益资产--美银美林

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月18日 - 美银美林周五称，投资者上周继续追逐收益，从货币基金撤出的资金创近一年以来之最，但流入高收益率债券的资金为四年以来最高。
截至3月16日的一周，投资股票、固定收益、新兴市场和贵金属的基金均吸引到净资金流入，反映出投资者希望弥补年初录得的亏损。
美银美林称，当周流入高收益率债券基金的资金净额达29亿美元，创四年以来最大的四周流入规模。
美银美林的策略团队在每周资金流动报告中写道，年初呈现“失望”的市场现在转为“亢奋”。
该行称，投资者当周从货币基金净撤资390亿美元，创去年4月以来最大撤资规模。
这些资金被重新投向其他资产类别。
股票基金吸引到34亿美元净流入，为连续第三周录得资金流入。新兴市场和美国股票基金录得资金净流入，但欧洲和日本股票基金录得净流出。
美银美林说，债券基金吸引到77亿美元的净流入，创去年4月以来最高流入规模，流入资金中约一半投向了投资级债券。
贵金属基金连续第10周吸引到资金流入。金价今年迄今为止累计上涨18%，有望创下30年以来的最佳季度表现。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。