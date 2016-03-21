投资者大举撤出货币基金 广寻高收益资产--美银美林

路透伦敦3月18日 - 美银美林周五称，投资者上周继续追逐收益，从货币基金撤出的资金创近一年以来之最，但流入高收益率债券的资金为四年以来最高。

截至3月16日的一周，投资股票、固定收益、新兴市场和贵金属的基金均吸引到净资金流入，反映出投资者希望弥补年初录得的亏损。

美银美林称，当周流入高收益率债券基金的资金净额达29亿美元，创四年以来最大的四周流入规模。

美银美林的策略团队在每周资金流动报告中写道，年初呈现“失望”的市场现在转为“亢奋”。

该行称，投资者当周从货币基金净撤资390亿美元，创去年4月以来最大撤资规模。

这些资金被重新投向其他资产类别。

股票基金吸引到34亿美元净流入，为连续第三周录得资金流入。新兴市场和美国股票基金录得资金净流入，但欧洲和日本股票基金录得净流出。

美银美林说，债券基金吸引到77亿美元的净流入，创去年4月以来最高流入规模，流入资金中约一半投向了投资级债券。

贵金属基金连续第10周吸引到资金流入。金价今年迄今为止累计上涨18%，有望创下30年以来的最佳季度表现。(完)