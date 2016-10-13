图表新闻：货币市场开始押注欧洲央行将调整QE

路透伦敦10月12日 - 过去一周有臆测认为欧洲央行缩减资产购买，但货币市场交易表明，一些投资者押注欧洲央行通过取消自己设定的限制，来进行大举购债。

欧洲央行将不再限制购买收益率低于存款利率的债券，如今这种传言甚嚣尘上，促使欧元区两年期指标公债收益率降至远低于货币市场利率的水准。

两年期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)和两年期德债对比图表：tmsnrt.rs/2dL8rQQ

就像这个图表中所显示的那样，两年期德债和两年期Eonia之间的利差达到约四年最阔水准。

Eonia是欧元区货币市场最活跃的信贷机构隔夜拆款利率加权均值。

“取消存款利率这个限制条件，欧洲央行能够购买各个期限(两年至31年)的公债，而不仅限于那些收益率高于隔夜存款利率的债券，”北欧联合银行(Nordea)资深分析师Uffe Kalmar Hansen表示。

“因此，全面购债会给两年期公债带来影响，料使其收益率下行。我认为，Eonia将不会有很大的变动，因其与存款利率挂钩。由此这会导致利差扩大，”他称。

鉴于市场预期欧洲央行将不会进一步降息太多，分析师对于短期债券收益率最近下跌感到迷惑不解，认为这或许是由于市场对央行将调整资产购买计划的猜测。

荷兰银行预计，取消存款利率这个限制条件，将释放出价值6,000亿欧元的德国公债可供购买。荷兰银行预计欧洲央行将在12月采取这一举措，并宣布将购债计划延长六个月。

“市场正开始进一步消化放弃存款利率限制的可能性。正因为此，公债表现要好于货币市场利率如Eonia，”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu说。(完)