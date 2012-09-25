继续实施稳健货币政策 适时适度进行预调微调--央行

沪深证交所周二两融余额升13.3亿元 事隔一个月重返9000亿上方
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周二收升0.41%。沪深证交所融资融券余额当日上升13.3亿元人民币；两市两融余额为9,007.8亿元，续创逾一个月高点。
路透北京9月25日电---中国人民银行在今年三季度例会上表示,当前中国经济金融运行呈现缓中趋稳态势,物价形势基本稳定.央行将继续实施稳健的货币政策,着力提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据形势变化适时适度进行预调微调.
央行周二并称,全球经济仍较为疲弱,近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注.
央行将综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.
在人民币汇率方面上,要完善人民币汇率形成机制,增强汇率双向浮动弹性,保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。