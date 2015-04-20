目前“结构性”货币政策的实施仍存争议 效果待观察--中国央行官员

路透北京4月20日 - 中国人民银行官员李波近日撰文称，目前“结构性”货币政策仍然面临传导是否有效、如何控制副作用等挑战，实施效果还有待观察。他同时强调，在稳增长、调结构过程中，货币政策和财政政策应协调配合，共同为结构性改革赢得一定的时间和空间。

路透此前独家报导，央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长。

李波在《论“结构性”货币政策》一文中分析指出，一方面，“结构性”货币政策使得中央银行一边通过特定工具不断释放流动性，一边又通过其他货币政策工具回收流动性，货币政策操作难度加大，货币政策传导链条加长，运行更加复杂化。另一方面，“结构性”货币政策是有副作用的。

“如果使用过度，‘结构性’货币政策可能导致财政赤字的‘货币化’和‘隐性化’。货币政策主要还是总量政策，‘结构性’货币政策是‘不得已而为之’，是辅助性的。”他称。

他表示，为了合理调节流动性，央行需要通过其他货币政策工具进行对冲，包括发行中央银行票据、提高存款准备金利率等。这样的操作导致在央行的资产负债表中，“商业银行存款”在负债中的比例上升，商业资金大量存放中央银行，可能削弱货币政策的传导。

同时，有些定向宽松政策对央行所购买的资产价格可能产生重大影响，市场配置资源的作用可能被削弱，引起资源分配失衡以及市场功能扭曲等问题。而且由于实施过程中可能存在信息不对称，银行在资产端可能存在套利空间。

李波并指出，“结构性”货币政策的有效性面临诸多挑战，因此，在稳增长、调结构过程中，货币政策、财政政策应根据各自特点，协调配合，共同为结构性改革赢得一定的时间和空间。

2008年以来的危机将财政政策重新推向宏观经济政策核心工具的地位，尽管存在时滞，财政政策仍有足够的时间发挥效用。更具弹性的财政政策将更好的推动中国经济结构的调整。例如，针对中小企业融资难的问题，可以考虑实施定向的财政贴息，进一步减轻中小企业税负等等。

李波强调，中长期看，经济内生增长动力的增强、经济结构的调整和转型升级、信贷资源投向的优化，根本上还是要依靠体制机制改革，发挥好市场在资源配置中的决定性作用。

他称，财政政策和货币政策并不能从根本上解决结构性问题，各种结构性工具的使用应该与国内金融发展和经济结构改革相结合。只有通过有效的结构性改革，才能从根本上解决经济面临的深层次矛盾。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为下半年经济工作的首要任务。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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