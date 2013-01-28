把握货币政策平衡点 不能忽视对货币存量的调节--学者

路透上海1月28日 - 中国金融出版社社长、经济学博士魏革军表示,货币政策的多目标制符合中国国情,但不同经济体各有侧重.当前要把握货币信贷存量和流量间的平衡,不能忽视对货币存量的调节.

魏革军日前在《中国金融》杂志发表的卷首语中谈到把握货币信贷存量和流量间的平衡,他表示,在促进经济增长时,各级政府往往把注意力放在货币信用总规模、货币增长、贷款增量上,而相对忽视存量的调节.事实上,存量调节同样重要.用好用活存量对于降低经济运行的成本、改善经济发展质量更为重要.

文章指出,在应对国际金融危机中,中国保持货币信贷强劲增长,有效抵御了外部冲击的负面溢出效应.这些流动性将在中国经济建设中长期发挥作用.因此,在实施稳健货币政策时,应当高度重视内涵式发展和经济增长的质量,减少增长对信贷投入的过分依赖,妥善处理存量调整与增量调节的管理,把有限的金融资源用在刀刃上.

而物价稳定、经济增长、充分就业、国际收支平衡被认为是宏观政策的目标,但不同经济体各有侧重.中国处于新兴加转型时期,需要时刻关注和警惕经济过热问题,需要解决结构性经济问题,因此适应自身的需要,坚持实行多目标制,始终强调防范通胀和促进国际收支平衡.从中国经济实际运行情况看,曾多次出现严重通货膨胀和国际收支失衡问题,说明多目标制符合中国国情.

魏革军并称,要把握宏观利益和区域利益的平衡.货币政策实施中经常会遇到不同方面的博弈,中央和地方出于不同角度的利益考量,在认识上存在分歧.特别是,中国各级政府换届后,普遍存在极高的发展热情,许多地方提出了跨越式发展的诉求,争政策、争资金、争项目、争试点现象抬头.在这方面,加强货币政策的有效沟通至关重要.

他认为,货币政策作为重要的公共政策,应当适应和配合国家的区域发展战略,促进区域经济的协调发展,但货币政策不应简单地迎合区域利益诉求,否则宏观调控的目标就难以实现.

"要通过沟通使社会各界充分认识稳健货币政策符合全面建成小康社会本质要求,符合区域发展的长期利益,发展经济不应过多依赖信贷投入和外延式增长,要更加关注结构调整和增长的质量."他称.(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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