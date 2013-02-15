高谈货币战争可能产生危险后果--欧洲央行副总裁

2月15日--- - 路透布鲁塞尔/法兰克福2月14日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周四表示,决策者必须小心谨慎,不要加剧关于"货币战争"的鼓噪.激烈言辞可能导致更加糟糕的后果.

他在布鲁塞尔出席欧盟一项活动时表示,欧元区银行在央行的存款利率为负,这不无可能,但也可能产生不利的副作用.

七国集团(G7)声明本意是为了缓和国际间围绕汇率问题而产生的紧张关系,但G7成员国官员对于该声明的互相矛盾的解读,反而加剧了市场的波动.

"我认为我们应该小心谨慎,不要大肆谈论货币战争,因为这类言辞一旦变得激烈,就可能出现更糟糕的情况."冈斯坦西欧没有对此给予具体说明.

"欧元走势一直震荡...事实就是这样,"他补充说."我们关注汇率,是因为这对我们一直在分析的通胀率产生影响."

谈及欧洲央行政策时,这位央行第二号人物说,将银行机构在央行的存款利率降至负值是有可能的,央行在技术上已经做好准备,但尚未作出决定.

"这并非确定无疑,只是一种可能性."当他被问及存款利率是否可能为负时这样说道.

"我们知道有这种可能但尚未作出决定,正如我说过的,从技术角度而言我们已经做好准备,如果有朝一日我们作出决定,就可以这样做,但目前情况并非如此."(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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